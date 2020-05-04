Экс-тренер "Зенита" Петржела порассуждал о зарплатах в России

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Экс-тренер "Зенита" Петржела порассуждал о зарплатах в России

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о зарплатах в России.

"Это катастрофа! Да, я знаю об этом. Такие зарплаты маленькие. Но никто не жалуется, живут на то, что есть.

Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие работали за небольшие деньги. И я поражался, почему не жалуются, что такие маленькие зарплаты. Помню, как бабушки цветы продавали у магазинов. Это катастрофа", - сказал тренер.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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