Экс-тренер "Зенита" Спаллетти возглавил "Наполи"

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Бывший наставник "Ромы", "Интера" и "Зенита" Лучано Спаллетти стал главным тренером "Наполи".

Неаполитанский клуб не раскрыл детали контракта с 62-летним специалистом. Ранее сообщалось, что речь идёт о договоре на два года.

Спаллетти сменил у руля команды Дженнаро Гаттузо, который ушёл в "Фиорентину".

"Наполи" финишировал в Серии А на пятом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

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