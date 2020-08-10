Экс-тренер "Зенита" Тупиков возглавил академию "Ростова"

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Экс-тренер "Зенита" Тупиков возглавил академию "Ростова"

Бывший тренер "Зенита" Антон Тупиков стал руководителем академии "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Специалист работал в петербургском клубе с 2011 по 2019 год. В академии "Ростова" Тупиков работает с 2019 года.

"Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!" - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

Напомним, 15 августа "Ростов" сыграет с "Зенитом" в рамках 2-го тура РПЛ.

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