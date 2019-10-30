Официально: экс-тренер "Зенита" возглавил "Фейеноорд"

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Официально: экс-тренер "Зенита" возглавил "Фейеноорд"

Бывший наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокат назначен на пост главного тренера "Фейеноорда".

Как сообщает официальный сайт роттердамского клуба, 72-летний специалист заключил контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

Адвокат стал преемником Япа Стама, который подал в отставку после разгромного поражения от "Аякса" (0:4) в минувшее воскресенье.

"Фейеноорд" в 11 турах Эредивизи набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Последним клубом Адвоката был "Утрехт". В России он работал с 2006 по 2012 год с небольшим перерывом.

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