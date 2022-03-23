Экс-тренера "Челси" обвиняют в сексуальных домогательствах
Фото: инстаграм Гранта
Стало известно о трех новых обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес экс-тренера "Челси" Авраама Гранта.
Одна из женщин рассказывает, что Грант предлагал ей секс за деньги. После отказа он сказал, что "пойдет на компромисс и согласится на оральный секс. "Дошло до того, что я просто смотрела на потолок машины - мне хотелось смотреть куда угодно, пока все не закончится", - рассказала женщина.
Другая женщина рассказал об инциденте, когда ей было 18 лет. Грант постоянно присылал ей сообщения и фотографии. Она попросила его остановиться, он ответил, что "прислал их по ошибке". Позже он пригласил ее на встречу на автозаправке и стал приставать. "Я оттолкнула его как могла, открыла дверь и побежала. Заперлась в машине и увидела, как он просто уехал", - рассказывает девушка.
Третья женщина поведала, что Грант обещал ей работу, когда она служила в армии. Он позвал ее к себе домой, где в спальне прижал ее голову к своему пенису, после чего заплатил ей 1000 шекелей (310 долларов) за секс.
Грант известен по своей работе в "Челси", "Портсмуте", "Вест Хэме" и сборной Израиля.
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