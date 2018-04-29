Экс-тренера "Краснодара" зовут в "Спартак"

Теги спартак москваигорь шалимов

Экс-тренера "Краснодара" зовут в "Спартак"

"Спартак" проявляет интерес к Игорю Шалимову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания специалист может возглавить выступающий в ФНЛ "Спартак-2". 

В данный момент вторую команду "красно-белых" возглавляет Дмитрия Гунько и она всего на два очка опережает зону вылета.

Напомним, что 49-летний Шалимов был уволен из "Краснодар" в начале апреля.

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