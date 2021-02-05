Экс-вице-президент "Анжи": "При Керимове, наверное, Месси с Роналду тоже бы приехали"

Бывший вице-президент "Анжи" Саид Абдуллаев рассказал, как в махачкалинском клубе велась трансферная политика в эпоху Сулеймана Керимова.

"Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки. Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в "Анжи" приезжали крутые звёзды. Месси с Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее", - сказал Абдуллаев.

Напомним, что самыми именитыми новичками "Анжи" становились бразилец Роберто Карлос и камерунец Самюэль Это'О.

Керимов купил дагестанский клуб в январе 2011 года и вливал в него огромные деньги до августа 2013 года, после чего было принято решение о резкой смене курса развития команды.

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