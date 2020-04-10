Экс-вице-президент "Барселоны": "Кто-то ворует из клубной кассы"

Намечается новый громкий скандал, связанный с "Барселоной".

Сегодня стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров - один из них Эмили Русо выступил с громкими обвинениями в адрес руководства "сине-гранатовых".

"Я считаю, кто-то из руководства ворует из клубной кассы. Естественно, речь идет о человеке из совета директоров. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются. Пример махинаций? Клуб платил миллион евро компании, чьи услуги на рынке стоят не более 100 тысяч", - приводит слова Русо Sport.es.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей длительную паузу в сезоне, игрокам "Барсы" временно урезали зарплату на 70 процентов.

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