Экс-вице-президент "Барселоны": "Кто-то ворует из клубной кассы"
Намечается новый громкий скандал, связанный с "Барселоной".
Сегодня стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров - один из них Эмили Русо выступил с громкими обвинениями в адрес руководства "сине-гранатовых".
"Я считаю, кто-то из руководства ворует из клубной кассы. Естественно, речь идет о человеке из совета директоров. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются. Пример махинаций? Клуб платил миллион евро компании, чьи услуги на рынке стоят не более 100 тысяч", - приводит слова Русо Sport.es.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей длительную паузу в сезоне, игрокам "Барсы" временно урезали зарплату на 70 процентов.
Не пропустите: Возвращение Неймара в "Барселону" снова может сорваться. | http://soccernews.ru
главное
-
Игрокам "Локомотива" могут компенсировать сокращение зарплат
-
"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды
-
Нойер озвучил "Баварии" свои требования по новому контракту
-
"Сочи" объявил о снижении зарплат футболистов в два раза
-
"Зенит" оригинально доставил Малкому приз лучшему игроку месяца
Лента новостей
-
Черышев назвал три вещи, которые он сделает в первую очередь после завершения карантина
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о компенсации сокращённой части зарплат
-
Слуцкий оценил чувство юмора Дзюбы
-
Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты
-
2
"Барселона" отреагировала на обвинения в воровстве
-
Игрокам "Локомотива" могут компенсировать сокращение зарплат
-
"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды
-
2
Экс-вице-президент "Барселоны": "Кто-то ворует из клубной кассы"
-
Черышев: "Первые две недели я не брился. Подстричься бы не мешало, но сам себя я кромсать боюсь"
-
Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался"
-
Болельщикам "Спартака" предложили выбрать, с кем из игроков они хотели бы провести домашний карантин
-
Нойер озвучил "Баварии" свои требования по новому контракту
-
Слуцкий сравнил футболистов с наркоманами
-
Капитан "Локомотива" сделал заявление о сокращении зарплат в клубе
-
"Ювентус" не утратил интерес к Холанду, несмотря на два отказа
-
"Сочи" объявил о снижении зарплат футболистов в два раза
-
Владелец "Монако" пожертвовал миллион евро российскому региону
-
Черышев похудел во время карантина
-
Карпин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ
-
Санчо ждёт предложений от "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14