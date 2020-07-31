Экс-вице-президент "Монако" пытается трудоустроить хавбека "Зенита" в "Валенсию"

Стало известно, кто представляет интересы полузащитника "Зенита" Далера Кузяева на переговорах с "Валенсией".

По информации журналиста Сергея Егорова, трудоустройством 27-летнего футболиста в Европе занимается бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Также сообщается, что "Зенит" готов продлить контракт с хавбеком с зарплатой 2 миллиона евро в год. В случае перехода в "Валенсию" оклад у россиянина будет заметно меньше.

Напомним, что уже завтра Кузяев станет свободным агентом.

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