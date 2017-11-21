Экс-владелец "Анжи" Керимов арестован во Франции

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Экс-владелец "Анжи" Керимов арестован во Франции

Французская полиция арестовала бывшего владельца "Анжи" Сулеймана Керимова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, бизнесмен был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Пока причина ареста Керимова неизвестна.

Напомним, что 51-летний Керимов владел "Анжи" с 2011 по 2016 годы. В этот период времени клуб приобретал таких известных игроков, как Самуэль Это'О, Лассана Диарра и Роберто Карлос.

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