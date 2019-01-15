Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу

1 Теги анжи

Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу

Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов не согласился дать денег махачкалинскому клубу. Руководство попросили у него 300 миллионов рублей, передает Sport_inside.

"Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили "всего лишь" 300 млн рублей", - сообщает источник.

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ "Анжи" занимает 15-е место из 16 возможных.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Да,всего то каких-то 300 млн!Россия совсем зажрались.

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