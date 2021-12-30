Экс-владелец "Анжи" возглавил список самых обедневших миллиардеров России в 2021 году
Фото: instagram
Экс-владелец "Анжи" Сулейман Керимов стал лидером списка самых обедневших российских миллиардеров по итогам 2021 года.
Как сообщает Forbes, в уходящем году состояние Керимова уменьшилось почти на 6 миллиардов долларов. Активы Керимовых оцениваются в 14,92 миллиарда долларов.
Отмечается, что причиной сокращения состояния является падение цен на золото. Керимов владеет крупной золотодобывающей компании.
Керимов был владельцем "Анжи" с 2011 по 2016 год. При нем за клуб выступали Самуэль Это’О, Роберто Карлос и Юрий Жирков.
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