Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуринью в "Роме"

Теги жозе моуриньюрома

Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуринью в "Роме"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Экс-владелец миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о целях португальского наставника "Ромы" Жозе Моуринью в Серии А.

"Я дейтсвительно рад за Жозе, это отличный шанс для него и фанатов "Ромы". Моуринью выглядит уверенным. Думаю, он может сделать всех счастливыми. Жозе умеет это.

Он, как и всегда, хочет побеждать. Он счастлив и полон энергии. Не думаю, что Жозе будет прямо говорить о том, что его команда борется за победу в Серии А. Он знает, что это сложная, но не невыполнимая цель. Он верит и хочет этого. Вряд ли он ограничивает себя борьбой за третье-четвертое место.

Мне нравится "Интер", но "Рома"... Мы не будем об этом говорить. Считаю, что возвращение Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. Есть много хороших тренеров, которые будут иметь значение. Кто будет доминировать? Моу", – сказал Моратти для Il Messaggero.

После первых туров чемпионата Италии "Рома" Моуринью набрала шесть очков.

Также не пропустите: Клопп рассказал, что будет делать после "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов