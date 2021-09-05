Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуринью в "Роме"
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Экс-владелец миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о целях португальского наставника "Ромы" Жозе Моуринью в Серии А.
"Я дейтсвительно рад за Жозе, это отличный шанс для него и фанатов "Ромы". Моуринью выглядит уверенным. Думаю, он может сделать всех счастливыми. Жозе умеет это.
Он, как и всегда, хочет побеждать. Он счастлив и полон энергии. Не думаю, что Жозе будет прямо говорить о том, что его команда борется за победу в Серии А. Он знает, что это сложная, но не невыполнимая цель. Он верит и хочет этого. Вряд ли он ограничивает себя борьбой за третье-четвертое место.
Мне нравится "Интер", но "Рома"... Мы не будем об этом говорить. Считаю, что возвращение Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. Есть много хороших тренеров, которые будут иметь значение. Кто будет доминировать? Моу", – сказал Моратти для Il Messaggero.
После первых туров чемпионата Италии "Рома" Моуринью набрала шесть очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17