Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуринью в "Роме"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Экс-владелец миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о целях португальского наставника "Ромы" Жозе Моуринью в Серии А.

"Я дейтсвительно рад за Жозе, это отличный шанс для него и фанатов "Ромы". Моуринью выглядит уверенным. Думаю, он может сделать всех счастливыми. Жозе умеет это.

Он, как и всегда, хочет побеждать. Он счастлив и полон энергии. Не думаю, что Жозе будет прямо говорить о том, что его команда борется за победу в Серии А. Он знает, что это сложная, но не невыполнимая цель. Он верит и хочет этого. Вряд ли он ограничивает себя борьбой за третье-четвертое место.

Мне нравится "Интер", но "Рома"... Мы не будем об этом говорить. Считаю, что возвращение Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. Есть много хороших тренеров, которые будут иметь значение. Кто будет доминировать? Моу", – сказал Моратти для Il Messaggero.

После первых туров чемпионата Италии "Рома" Моуринью набрала шесть очков.

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