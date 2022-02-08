Экс-владелец "Интера" рассказал подробности ухода Жозе Моуринью в "Реал" в 2010 году

1 Теги интер миланреал мадриджозе моуринью

Экс-владелец "Интера" рассказал подробности ухода Жозе Моуринью в "Реал" в 2010 году

Фото: инстаграм Моуринью\Автор неизвестен

Экс-владелец миланского "Интера" Массимо Моратти поделился подробностями ухода ныне главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью в мадридский "Реал" в 2010 году.

"Эта история в прошлом. Моуринью принял решение задолго до финала Лиги чемпионов.

Мы никогда не говорили об этом, потому что май был решающим месяцем для "Интера", не хотелось разрушить гармонию.

Спустя несколько дней мы пообедали у меня дома и все решили. И сегодня в игре с "Ромой" его будут переполнять эмоции, потому что у него крепкие связи с "Интером".

Тогда все идеально закончилось для всех. Он был доволен результатами и принятым им вызовом. Мы добрались до вершины, выиграли Лигу чемпионов. Если мы и должны были расстаться, это был идеальный конец", – сказал Моратти.

Напомним, что по итогам сезона 2009\10 "Интер" под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов, Кубок Италии и Серию А. В "Реале" португальский тренер работал с 2010 по 2013 годы, выиграв с королевским клубом Кубок Испании в сезоне 2010\11, Ла Лигу в сезоне 2011\12 и Суперкубок Испании в сезоне 2012\13. Также он три раза подряд выводил "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А потом Зидан через Анчелотти показал Моуру как Реал может играть на пике.

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