Экс-владелец "Спартака" Червиченко рассказал, сколько денег тратит в месяц
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко раскрыл размер своих ежемесячных трат.
"Без зарплат сотрудников, только на семью около 3 миллионов рублей. Дочка с женой тратят много. Салоны всякие... Год назад купил дочери Bentley. Она знает - как минимум это лет на пять. Жене взял Maybach. Тоже лет на пять-шесть", - рассказал Червиченко.
54-летний бизнесмен владел "Спартаком" с 2002 по 2004 год, после чего продал контрольный пакет акций клуба Леониду Федуну.
Напомним, что у Червиченко есть свой строительный бизнес.
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