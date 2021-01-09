Экс-владелец "Спартака" Червиченко рассказал, сколько денег тратит в месяц

Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко раскрыл размер своих ежемесячных трат.

"Без зарплат сотрудников, только на семью около 3 миллионов рублей. Дочка с женой тратят много. Салоны всякие... Год назад купил дочери Bentley. Она знает - как минимум это лет на пять. Жене взял Maybach. Тоже лет на пять-шесть", - рассказал Червиченко.

54-летний бизнесмен владел "Спартаком" с 2002 по 2004 год, после чего продал контрольный пакет акций клуба Леониду Федуну.

Напомним, что у Червиченко есть свой строительный бизнес.

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