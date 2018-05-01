Экс-врач "Локомотива" назвал информацию о переливании крови в клубе бредом

Бывший врач "Локомотива" Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего "железнодорожников" Гарри О'Коннора, который заявил о переливании крови игрокам для повышения выносливости.

"Это очередной бред наркомана и алкоголика. За десять лет крыша у него окончательно поехала. Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

Я допускаю, что речь вот о чем. У О'Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

Он говорит, что после таких процедур чувствовал себя на миллион долларов? Естественно. Это же лечение. Фурункулез на ногах – серьезная проблема для футболиста. Но ничего запрещенного с ним не принималось. Кровь замораживать мы даже при желании не могли, это только в больницах делают. Да и никто в футболе это не делает. А если и делали, до еще до запретов. Как эритропоэтин – он ведь тоже когда-то применялся, но потом все поняли, что как он работает, и запретили его", - приводят слова Ярдошвили российские СМИ.

Напомним, что О'Коннор выступал за "Локомотив" с 2006 по 2007 годы, провел за клуб 43 матча и забил 11 голов.

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