Экс-врач "Локомотива" назвал информацию о переливании крови в клубе бредом

Теги локомотив москва

Экс-врач "Локомотива" назвал информацию о переливании крови в клубе бредом

Бывший врач "Локомотива" Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего "железнодорожников" Гарри О'Коннора, который заявил о переливании крови игрокам для повышения выносливости.

"Это очередной бред наркомана и алкоголика. За десять лет крыша у него окончательно поехала. Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

Я допускаю, что речь вот о чем. У О'Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

Он говорит, что после таких процедур чувствовал себя на миллион долларов? Естественно. Это же лечение. Фурункулез на ногах – серьезная проблема для футболиста. Но ничего запрещенного с ним не принималось. Кровь замораживать мы даже при желании не могли, это только в больницах делают. Да и никто в футболе это не делает. А если и делали, до еще до запретов. Как эритропоэтин – он ведь тоже когда-то применялся, но потом все поняли, что как он работает, и запретили его", - приводят слова Ярдошвили российские СМИ.

Напомним, что О'Коннор выступал за "Локомотив" с 2006 по 2007 годы, провел за клуб 43 матча и забил 11 голов.

Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" прокомментировал информацию о переливании крови игрокам. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов