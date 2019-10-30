Экс-врач "Реала": "Нужно запретить футболистам играть в гольф"

Экс-врач "Реала" Альфонсо дель Корраль высказался о любви Гарета Бэйла к гольфу.

"Если бы я сейчас входил в медицинский штаб "Реала", то запретил бы футболистам играть в гольф. Эта игра очень сильно нагружает пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

У Бэйла наблюдается воспаление. Его голеностопы и икроножные мышцы подводят его. Они перенапряжены. Безусловно, он может играть, но через боль и дискомфорт.

Информация о его повреждениях может повлиять на его стоимость. Я могу понять, почему он просит скрывать информацию о травмах", - приводит слова Корраля AS.

В текущем сезоне на счету Бэйла два гола и две результативные передачи в 7 играх.

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