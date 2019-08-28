Экс-врач сборной Колумбии: "У Хамеса не всё в порядке с головой"

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Экс-врач сборной Колумбии: "У Хамеса не всё в порядке с головой"

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус подверг критике хавбека мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

"Хамес никогда не мог сфокусироваться на тренировках. Вместо тщательной подготовки к новому сезону он занимался укладкой волос. Игрок зарабатывает 7,5 миллионов в год - он не может вести себя настолько непрофессионально. У этого парня явно не всё в порядке с головой", - сказал Крус.

28-летний Хамес два последних сезона провёл в "Баварии" на правах аренды. Этим летом он вернулся в "Реал".

Изначально "сливочные" хотели продать колумбийца, но ни один клуб не захотел платить за него более 40 миллионов евро.

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