Экс-врач сборной России прокомментировал ситуацию с Эриксеном

Фото: твиттер УЕФА

Экс-врач сборной России Юрий Васильков отреагировал на эпизод с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном.

"У Эриксена произошла остановка сердца. Но вы же сами видели, игрока закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Видимо, сейчас проводятся реанимационные мероприятия, однако остановка сердца - редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, однако пока не знаем причин. Если человек умрёт - это ужасно.

Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, они оснащены дефибрилляторами. Это редчайший случай. Давайте помолимся, чтобы всё обошлось", - заявил Васильков.

Ранее сообщалось, что Эриксен покидал поле в сознании.

Читайте также: Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. | http://soccernews.ru