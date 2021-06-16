Экс-врач "Спартака" о травме Марио Фернандеса: "В случае перелома, может получить инвалидность"

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Экс-врач "Спартака" Лю Хуншэнь в разговоре со "Спорт-Экспресс" прокомментировал травму защитника сборной России Марио Фернандеса, которую он получил в матче Евро-2020 против Финляндии.

"Тут смотря что: ушиб или перелом. Обычно, если травма грудного отдела, бывает компрессионный перелом. Если ушиб, то грыжа диска. Такие травмы не мешают будущему в футболе. Если, не дай бог, это не компрессионный перелом, а перелом позвонка, нарушение спинного мозга, тогда это уже серьезно. Может, даже получить инвалидность. Если нарушается спинной мозг, можно потерять чувствительность нижних конечностей. Если ушиб или компрессионном перелом, то ничего страшного. Но, если сильный ушиб, то в течение недели он не сможет вернуться на футбольное поле", — сказал доктор Лю.

Как сообщила пресс-служба сборной, у Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

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