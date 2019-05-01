Экс-врач "Спартака" прокомментировал ситуацию с Касильясом
Экс-врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ситуацию, связанную с голкипером "Порту" Икером Касильясом, который сегодня перенес инфаркт. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо после тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу Португалии. Там ему сделали операцию на сердце.
"Такой случай - большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого.
37 лет - оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце - это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону", - сказал Васильков.
Ранее ряд топ-клубов выразили слова поддержки голкиперу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15