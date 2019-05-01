Экс-врач "Спартака" прокомментировал ситуацию с Касильясом

Экс-врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ситуацию, связанную с голкипером "Порту" Икером Касильясом, который сегодня перенес инфаркт. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо после тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу Португалии. Там ему сделали операцию на сердце.

"Такой случай - большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого.

37 лет - оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце - это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону", - сказал Васильков.

Ранее ряд топ-клубов выразили слова поддержки голкиперу.

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