Экс-врач "Спартака": "РПЛ и Евро не нужно приостанавливать"

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Экс-врач "Спартака": "РПЛ и Евро не нужно приостанавливать"

Экс-врач "Спартака" Лю Хуншэнь поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

"РПЛ не нужно приостанавливать. Игры можно проводить с ограниченным числом зрителей (до 5 тысяч). В метро больше шансов заразиться, чем на стадионе.

Ситуация с коронавирусом очень раздутая. Много ложной информации появляется в СМИ. Безусловно, тут присутствует и бизнес.

Случаи заражения среди футболистов - это не страшно. Все вылечатся. От простуды и гриппа умирает много людей, однако об этом столько не говорят.

Евро-2020 также не нужно переносить. Турнир можно провести без зрителей. Я думаю, что через несколько месяцев все стабилизируется", - заявил Хуншэнь.

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