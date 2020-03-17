Экс-врач "Спартака": "РПЛ и Евро не нужно приостанавливать"
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншэнь поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
"РПЛ не нужно приостанавливать. Игры можно проводить с ограниченным числом зрителей (до 5 тысяч). В метро больше шансов заразиться, чем на стадионе.
Ситуация с коронавирусом очень раздутая. Много ложной информации появляется в СМИ. Безусловно, тут присутствует и бизнес.
Случаи заражения среди футболистов - это не страшно. Все вылечатся. От простуды и гриппа умирает много людей, однако об этом столько не говорят.
Евро-2020 также не нужно переносить. Турнир можно провести без зрителей. Я думаю, что через несколько месяцев все стабилизируется", - заявил Хуншэнь.
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|22
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20