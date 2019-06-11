Экс-вратарь "Анжи" Дюпин рассказал, сколько клуб не выплачивает ему зарплату

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Экс-вратарь "Анжи" Дюпин рассказал, сколько клуб не выплачивает ему зарплатуЭкс-голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о том, сколько российские клубы не выплатили ему зарплат. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"В "Анжи" должны зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.

Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.

Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил. Там долг за 5 месяцев", - сказал Дюпин.

"Анжи" по итогам минувшего сезона занял 15 место в РПЛ, набрав 21 балл. Команда вылетела в ФНЛ. Из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию на следующий сезон.

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