Экс-вратарь "Анжи" Дюпин рассказал, сколько клуб не выплачивает ему зарплату
Экс-голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о том, сколько российские клубы не выплатили ему зарплат. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"В "Анжи" должны зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.
Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.
Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил. Там долг за 5 месяцев", - сказал Дюпин.
"Анжи" по итогам минувшего сезона занял 15 место в РПЛ, набрав 21 балл. Команда вылетела в ФНЛ. Из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию на следующий сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20