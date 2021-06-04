Экс-вратарь "Арсенала" умер в 51 год

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего голкипера команды Алана Миллера.

Экс-футболист ушёл из жизни в 51-летнем возрасте. Почему он умер, пока неизвестно.

"Канониры" выразили соболезнования родным и близким собственного воспитанника.

Миллер находился в структуре "Арсенала" с 1988 по 1994 год. С командой он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок Обладателей Кубков.

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