Экс-вратарь "Барселоны" находится в критическом состоянии из-за коронавируса

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Экс-вратарь "Барселоны" находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Очередной жертвой пандемии коронавируса может стать легенда турецкого футбола вратарь Рюшту Речбер.

По информации Milliyet, в настоящее время 46-летний спортсмен находится в больнице в критическом состоянии.

Напомним, что госпитализировали именитого турка в конце прошлой недели с симптомами коронавирусной инфекции.

Рюшту известен по выступлениям за "Барселону", "Фенербахче" и "Бешикташ". Со своей национальной сборной голкипер брал бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008.

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