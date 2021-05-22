Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет

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Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 летФото: твиттер "Барселоны"

Экс-голкипер "Барселоны" Франсеск Арнау умер в возрасте 46 лет.

"Мы глубоко сожалеем в связи со смертью Франсеска Арнау, который пришел в "Барселоне" еще юношей, а затем стал первым вратарем команды между 1998 и 2001 годом. В последнее время он работал спортивным директором в "Овьедо". Покойся с миром", - говорится в заявлении "Барселоны".

Арнау провел за каталонцев 32 игры, в которых пропустил 37 голов. В составе клуба он завоевал пять трофеев.

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