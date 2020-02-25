Экс-вратарь "Челси": "Однажды Коста снял штаны и сел на лицо Чалобе"



Вратарь ПСЖ Марчин Булка, который ранее выступал за "Челси", рассказал о странном поступке экс-форварда лондонского клуба Диего Косты во время тренировки.

"Как-то Чалоба лежал на газоне, пытаясь прийти в себя после столкновения с партнером. Коста решил, что Натаниэль симулирует и начал что-то кричать ему на испанском. Затем Диего снял штаны и сел на лицо Чалобе. Я никогда такого не видел. Коста был очень нужен "Челси", он мог стать преемником Дрогба", - рассказал Булка в интервью YouTube-каналу Foot Truck.

31-летний Коста сейчас играет за "Атлетико", а за "Челси" он выступал с 2014 по 2018 годы. В составе лондонского клуба он провел 120 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 24 результативные передачи.

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