Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин рассказал о размере своей пенсии по инвалидности

Бывший голкипер московского ЦСКА Вениамин Мандрыкин ответил на вопросы о жизни после автомобильной аварии 10-летней давности, состоянии здоровья, переосмыслении ценностей и размере пенсии по инвалидности.

"Дни проходят одинаково: проснулся, поел, посмотрел телек. Дневной сон. Вечером - какой-нибудь фильм или спортивная трансляция. Круглые сутки бездельничаешь - мечта идиота. Состояние - без изменений. Иногда возникают сложности с дыханием при перемещении по квартире - последствия травмы. А так - нормально. Одно время навещал физиотерапевт, делал массаж, разминал мышцы. Сейчас - реже. Смысла нет - ничего уже не изменится. Правой рукой могу лицо протереть, почесать. Левая хуже двигается. Пальцы не работают. Мелкая моторика в таких случаях если восстанавливается, то только в первые год-два. А у меня 10 лет прошло. Переключить программу или набрать телефонный номер домашних прошу. Мама, сестра, племянник - все помогают.

На улице практически не бываю. Не помню, когда последний раз выходил. Что там делать - только себе и другим доставлять проблемы? Технические возможности - две коляски, подъёмник в подъезде - есть, желания - нет. Воздухом и через окошко подышать можно. Это раньше я любил погулять, теперь - домосед. Сегодня многие вещи, которые раньше считал важными, кажутся несущественными. У меня всегда на первом месте стояли семейные ценности, здоровье и благополучие родных, а теперь - тем более. Когда в футбол играл, на все не фестивалил. Задумывался о будущем. Успел сделать кое-какие вложения в недвижимость. Плюс у меня хорошая пенсия - под 40 тысяч рублей за первую группу инвалидности. На жизнь хватает - не жалуюсь", - рассказал Мандрыкин.

10 ноября 2010 года футболист врезался в дерево, уходя от преследования ГИБДД на скорости около 200 км/ч. В результате он сломал позвоночник и повредил спинной мозг и с тех пор не может самостоятельно передвигаться.

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