Экс-вратарь ЦСКА может зимой завершить карьеру

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

35-летний футболист остаётся без команды с 2018 года, когда он покинул "Енисей".

"Сейчас предложений не получаю. Сам не ищу, никому не звоню. Пока абсолютно оторван от футбола. По телевизору, конечно, смотрю. И ЦСКА смотрю, и за "Енисеем" слежу. После "Енисея" меня никуда не приглашали. Люди же тоже понимают, что прошёл год – он нигде. Прошло полтора-два – нигде. И уже понимают, что всё – человек закончил. Попробую подвести себя к зиме. Может, два-три года поиграю, как здоровья хватит.

ФНЛ - достаточно хороший турнир. К зиме набираю темпы, тренируюсь. Пока для себя, не загадывая на будущее. Зимой попробую войти в команду, но только в ФНЛ. Если не получится, официально объявлю о завершении карьеры. Хватит с меня", - сказал Чепчугов.

Вратарь выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 28 матчей и пропустил 33 гола.

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