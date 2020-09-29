Экс-вратарь "Краснодара" близок к переходу в португальский клуб
Экс-голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк, вероятно, станет игроком "Белененсиша".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 29-летний вратарь в ближайшие дни заключит контракт с португальским клубом.
Крицюк перейдет в "Белененсиш" на правах свободного агента, так как минувшим летом покинул "Краснодар".
Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 по 2020 год. За это время он провел 72 игры и пропустил 63 гола.
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