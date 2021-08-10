Экс-вратарь "Краснодара" может перейти в "Нижний Новгород"

Фото инстаграм Андрея Синицына

"Нижний Новгород" пригласил на просмотр голкипера Андрея Синицына, сообщает "Матч ТВ".

33-летний футболист будет тренироваться в расположении команды Александра Кержакова и постарается проявить себя, чтобы получить предложение о заключении контракта с дебютантом РПЛ.

Напомним, что последним клубом вратаря был "Акрон", а сейчас он является свободным агентом.

Синицын наиболее известен по выступлениям за "Краснодар" в период с 2012 по 2021 год.

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