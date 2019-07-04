Экс-вратарь "Локомотива" рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет

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Экс-вратарь "Локомотива" рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет
Бывший вратарь "Локомотива" Иван Левенец рассказал, что он был вынужден завершить карьеру в возрасте 29 лет из-за травмы.

"Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли объяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз "деформирующий остеоартрит" и все.

В 2012-м наткнулся на программу "Здоровье" с Еленой Малышевой, смотрю - а там про коленный сустав. Оказалось, что у меня стерся хрящ под чашечкой, и мне пересаживали живой хрящ на больное место. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!

Приехал в Германию, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на нее встал. Случилось кровоизлияние в сустав, обострение. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо", - приводят слова Левенца российские СМИ.

39-летний Левенец является воспитанником футбольной ДЮСШ города Анапы. За свою карьеру он выступал за "Жемчужину", "Анапу", "Черноморец", "Амкар", "Локомотив", "Сочи" и "Спартак" (Геленджик). В Премьер-лиге провел 72 матча, пропустил 69 мячей.

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