Экс-вратарь "Локомотива" рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет
Бывший вратарь "Локомотива" Иван Левенец рассказал, что он был вынужден завершить карьеру в возрасте 29 лет из-за травмы.
"Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли объяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз "деформирующий остеоартрит" и все.
В 2012-м наткнулся на программу "Здоровье" с Еленой Малышевой, смотрю - а там про коленный сустав. Оказалось, что у меня стерся хрящ под чашечкой, и мне пересаживали живой хрящ на больное место. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!
Приехал в Германию, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на нее встал. Случилось кровоизлияние в сустав, обострение. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо", - приводят слова Левенца российские СМИ.
39-летний Левенец является воспитанником футбольной ДЮСШ города Анапы. За свою карьеру он выступал за "Жемчужину", "Анапу", "Черноморец", "Амкар", "Локомотив", "Сочи" и "Спартак" (Геленджик). В Премьер-лиге провел 72 матча, пропустил 69 мячей.
Не пропустите: Ананидзе: "Не помню таких нагрузок в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"
-
Роббен: "В моей жизни началась новая глава"
-
Буффон ради перехода в "Ювентус" отказал многим клубам АПЛ
-
Эррера стал игроком ПСЖ
-
Экс-вратарь "Локомотива" рассказал, почему завершил карьеру в 29 лет
-
Лучшие голы Роббена, который завершил карьеру
-
Кононов высказался об уходе Зе Луиша из "Спартака"
-
"Зенит" объявил о переходе Полоза в "Сочи"
-
Опубликован календарь Примеры на новый сезон, "Барселона" и "Реал" впервые сыграют 27 октября
-
Дзюба высказался о новой форме "Зенита"
-
Роббен завершил карьеру
-
"Челси" объявил об уходе Дзолы
-
Ананидзе: "Не помню таких нагрузок в "Спартаке"
-
"Зенит" и "Локомотив" поборются за экс-хавбека "Милана"
-
Буффон высказался о возвращении в "Ювентус"
-
Жена Мамаева оказалась не в курсе об этапировании Павла
-
"Лестер" установил клубный рекорд, купив испанского форварда
-
"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок
-
1
"Ювентус" объявил о возвращении Буффона
-
"Реал" предложил "Милану" купить своего нападающего
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20