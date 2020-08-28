Экс-вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво перейдет в "Бетис"

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Экс-вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво перейдет в "Бетис"

Экс-голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво может стать игроком "Бетиса". Об этом сообщил в своем твиттере испанский журналист Матео Гонсалес.

По данным источника, стороны уже договорились о переходе. О сделке будет объявлено в скором времени.

37-летний футболист выступал в "Сити" с 2016 года, перейдя из "Барселоны". За 4 года он провел за команду 61 матч и пропустил 60 голов, 20 раз сыграв "на ноль".

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