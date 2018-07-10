Экс-вратарь "Реала" перешел в "Атлетико"

"Атлетико" объявил о переходе вратаря "Бетиса" Антонио Адана, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с мадридским клубом контракт до лета 2020 года.

31-летний Адан выступал за "Бетис" с 2014 года, провел за клуб 165 матчей. Ранее играл за "Реал" и "Кальяри". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Испании. Чемпион Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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