Экс-вратарь "Сатурна" вспомнил, как отказал "Челси"

Бывший голкипер "Сатурна" Антонин Кински рассказал, что в своё время им интересовался лондонский "Челси".

"Я отказал, потому что у них был Петр Чех, и я понимал, что стану вторым или третьим вратарём. Может, меня бы выпускали на Кубок или ещё где-то. Но ты тренируешься всю неделю не для того, чтобы на выходных смотреть игру со скамейки. Самый кайф - это выходить на поле и играть. От "Челси" со мной контактировал спортивный директор, но разговор длился минут 10. Я быстро дал понять, что для меня важно играть.

Зарплата? Для меня вопрос денег никогда не стоял на первом месте. Считаю, у каждого из нас счастье зависит от двух вещей: если всё хорошо в семье и на работе. Я чётко осознавал: если перестану играть, то перестану быть счастливым. В "Сатурне" я хорошо зарабатывал, не было смысла что-то менять", - заключил Кински.

Чешский страж ворот выступал за "Сатурн" с 2004 по 2010 год, после чего завершил карьеру в возрасте 35 лет.

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