Экс-вратарь сборной Англии хочет перейти в "Уотфорд"

Теги вест бромвич альбионуотфордбен фостер

Экс-вратарь сборной Англии хочет перейти в "Уотфорд"

Вратарь "Вест Бромвича" Бен Фостер хочет перейти в "Уотфорд", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 35-летний страж ворот, который имеет в активе 8 матчей в составе сборной Англии, не желает оставаться в своём клубе после его вылета в Чемпионшип.

Отметим, что Фостер уже выступал за "Уотфорд" с 2005 по 2007 год.

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