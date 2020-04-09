Экс-вратарь сборной Англии может перейти в "Бешикташ"

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Экс-вратарь сборной Англии может перейти в "Бешикташ"

Голкипер "Бернли" Джо Харт близок к уходу из клуба.

Как сообщает Fanatik, подписать 32-летнего экс-вратаря сборной Англии может турецкий "Бешикташ".

Отметим, что контракт Харта с "Бернли" истекает ближайшим летом, поэтому "Бешикташу" он может достаться совершенно бесплатно.

В текущем сезоне Харт провел три матча и пропустил 7 голов.

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