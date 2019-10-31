Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал"
Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти сказал, что Лионель Месси может доказать, что он лучший, если перейдет в "Реал". Об этом сообщает El Chiringuito de Jugones.
"Может показаться, что я настроен против Месси, но пока он не выступает в больших матчах, от будет игроком домашних матчей. Чтобы перейти в "Реал" у него должны быть яйца. Нужно проявить себя там, как это сделал Роналду. В противном случае он останется очередным игроком", - сказал Гатти.
С 22 баллами "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры. У Месси 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах чемпионата.
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