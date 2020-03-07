Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "Месси уже не феномен. Виноваты те, кто его слишком превозносят"

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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "Месси уже не феномен. Виноваты те, кто его слишком превозносят"

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти критически отозвался об игре действующего капитана национальной команды Лионеля Месси, выступающего за "Барселону".

"Мне безразлична критика - я всегда за Аргентину, Месси уже не феномен. Всё из-за того, что с ним неправильно обращаются. Виноваты те, кто его слишком превозносят. Он привык к этому и теперь больше ходит по полю пешком. Он должен играть лучше. Месси привык играть в вальяжном ритме, гулять по полю. Кто понимает футбол, думает аналогично.  Сейчас он портит свою команду и не вкладывает в неё всё, что у него есть", - сказал Гатти.

В текущем сезоне 32-летний Месси забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах во всех турнирах в составе "Барселоны".

"Сине-гранатовые" занимают второе место в Примере, уже вылетели из Кубка Испании, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграли вничью в гостевом матче с "Наполи".

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