Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны"

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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны"

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти считает, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси необходимо посадить на скамейку запасных.

"Месси сам не свой, потому что внутри он чувствует, что уже не является прежним. Дело не в окружении, потому что он всегда играл в "Барселоне" в одиночку. На месте Сетьена я бы убрал его из состава", - цитирует Гатти Don Diario.

Напомним, что "Барса" потеряла очки в двух из трёх последних матчей в Примере. Следующие соперники "сине-гранатовых" - "Атлетико" и "Вильярреал".

33-летний Месси в текущем сезоне провёл за каталонскую команду 36 игр, в которых забил 26 голов и сделал 21 ассист.

Не пропустите: Наставник "Барселоны" Сетьен рассказал о взаимоотношениях с Месси. | http://soccernews.ru
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