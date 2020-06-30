Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны"
Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти считает, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси необходимо посадить на скамейку запасных.
"Месси сам не свой, потому что внутри он чувствует, что уже не является прежним. Дело не в окружении, потому что он всегда играл в "Барселоне" в одиночку. На месте Сетьена я бы убрал его из состава", - цитирует Гатти Don Diario.
Напомним, что "Барса" потеряла очки в двух из трёх последних матчей в Примере. Следующие соперники "сине-гранатовых" - "Атлетико" и "Вильярреал".
33-летний Месси в текущем сезоне провёл за каталонскую команду 36 игр, в которых забил 26 голов и сделал 21 ассист.
Не пропустите: Наставник "Барселоны" Сетьен рассказал о взаимоотношениях с Месси. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Бенфика" уволила главного тренера
-
Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"
-
Московское "Динамо" вылетело на матч "Сочи". На игру отправились 22 игрока
-
АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
-
Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо
-
Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом
-
"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"
-
Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны"
-
"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ
-
У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония
-
"Милан" нацелился на бразильского таланта
-
"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Санчо
-
Джо Харт не ждёт предложения от "Реала"
-
Жириновский раскритиковал РФС за решение засчитать техническое поражение "Оренбургу" в матче с "Краснодаром"
-
Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию"
-
Экс-президент "Барселоны" Росель раскритиковал каталонские СМИ
-
Спортивный директор "Оренбурга" рассказал, состоится ли матч с "Уралом"
-
Хакими попрощался с "Боруссией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14