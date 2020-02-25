Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси не является лучшим футболистом в мире

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти сказал, что не считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

"Месси далеко до уровня лучших игроков, которых я встречал. Он даже не попадает в высший эшелон.

Из тех, кого я видел лучшими были Пеле, потом Ди Стефано. Даже Роналдиньо в своей лучшей форме был сильнее Месси", - передает слова Гатти El Chiringuito de Jugones.

Гатти выступал с 1962 по 1988 год.

Месси в 20 матчах Примеры забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

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