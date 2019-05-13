Экс-вратарь сборной Аргентины: "Зидан ничего не понимает в футболе"



Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти подверг критике работу главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

"Когда "Реал" побеждал, то Зидан не делал ничего для этого. Он ничего не понимает в футболе. Ранее у него были голы Роналду и Рамоса. Он побеждал только благодаря им. Зидан не может поменять тактику команду. Уверен, что дальше "Реал" будет играть еще хуже", - цитирует Гатти Mundo Deportivo.

Напомним, что Зидан тренирует "Реал" с 11 марта. В нынешнем сезоне клуб в любом случае финиширует на третьем место в чемпионате Испании, что произойдет с ним второй год подряд.

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