Экс-вратарь сборной Аргентины: "Зидан ничего не понимает в футболе"
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти подверг критике работу главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
"Когда "Реал" побеждал, то Зидан не делал ничего для этого. Он ничего не понимает в футболе. Ранее у него были голы Роналду и Рамоса. Он побеждал только благодаря им. Зидан не может поменять тактику команду. Уверен, что дальше "Реал" будет играть еще хуже", - цитирует Гатти Mundo Deportivo.
Напомним, что Зидан тренирует "Реал" с 11 марта. В нынешнем сезоне клуб в любом случае финиширует на третьем место в чемпионате Испании, что произойдет с ним второй год подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30