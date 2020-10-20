Экс-вратарь сборной Франции умер в возрасте 58 лет
Во Франции на 59-м году жизни скончался бывший голкипер "Осера", "Нанси" и "Монпелье" Бруно Мартини.
По информации RMC Sport, врачи не сумели спасти экс-футболиста после того, как он перенёс сердечный приступ.
Мартини выступал за сборную Франции с 1987 по 1996 год, сыграл 31 матч и пропустил 28 голов. В 1996 году выигрывал с "трёхцветными" бронзу Евро.
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
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|Бордо
|28
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|28
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|Тулуза
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