Экс-вратарь сборной Франции умер в возрасте 58 лет

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Экс-вратарь сборной Франции умер в возрасте 58 лет

Во Франции на 59-м году жизни скончался бывший голкипер "Осера", "Нанси" и "Монпелье" Бруно Мартини.

По информации RMC Sport, врачи не сумели спасти экс-футболиста после того, как он перенёс сердечный приступ.

Мартини выступал за сборную Франции с 1987 по 1996 год, сыграл 31 матч и пропустил 28 голов. В 1996 году выигрывал с "трёхцветными" бронзу Евро.

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