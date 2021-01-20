Экс-вратарь сборной России Лодыгин перешел в греческий клуб

Греческий клуб "ПАС Янина" подписал российского голкипера Юрия Лодыгина, сообщает Transfermarkt.

Лодыгин достался грекам бесплатно, так как являлся свободным агентом. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

30-летний Лодыгин ранее выступал за "Ксанти", "Эордаикос", "Зенит", "Олимпиакос", "Газиантеп" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 11 матчей и пропустил 4 мяча. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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