Экс-вратарь сборной России Лодыгин перешел в греческий клуб
Греческий клуб "ПАС Янина" подписал российского голкипера Юрия Лодыгина, сообщает Transfermarkt.
Лодыгин достался грекам бесплатно, так как являлся свободным агентом. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
30-летний Лодыгин ранее выступал за "Ксанти", "Эордаикос", "Зенит", "Олимпиакос", "Газиантеп" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 11 матчей и пропустил 4 мяча. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
Не пропустите: Лодыгин рассказал о несостоявшихся переходах в три испанских клуба. | http://soccernews.ru
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