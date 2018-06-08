Экс-вратарь сборной России выпустил трек к Чемпионату Мира-2018



Бывший голкипер сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин новый трек "World Cup", который посвящен Чемпионату Мира-2018.

"Премьера! Мой новый трек «World Cup» специально к чемпионату мира уже в iTunes и Apple Music.

После матчей встречаемся на танцполах праздновать победы любимых команд под World Cup!" – написал Нигматуллин на своей странице в Twitter.

Премьера! Мой новый трек "World Cup" специально к Чемпионату мира уже в iTunes и Apple Music⚽ После матчей встречаемся на танцполах праздновать победы любимых команд под World Cup!⚽

Купить в iTunes и слушать в Apple Music: https://t.co/yTXuDkXM7e pic.twitter.com/p7NfS634X6 — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 8 июня 2018 г.

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