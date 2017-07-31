Экс-вратарь "Севильи" Бету продолжит карьеру в Турции

Турецкий "Гезтепе" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера лиссабонского "Спортинга" Бету.

Детали трансфера не разглашаются. 35-летний страж ворот заключил с новым клубом контракт по схеме "1+1".

Бету выступал за "Спортинг" с 2016 года, сыграл 8 матчей и пропустил 6 голов.

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