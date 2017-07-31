Экс-вратарь "Севильи" Бету продолжит карьеру в Турции

Теги гёзтепе ас измирбетуспортинг лиссабон

Экс-вратарь "Севильи" Бету продолжит карьеру в Турции

Турецкий "Гезтепе" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера лиссабонского "Спортинга" Бету.

Детали трансфера не разглашаются. 35-летний страж ворот заключил с новым клубом контракт по схеме "1+1".

Бету выступал за "Спортинг" с 2016 года, сыграл 8 матчей и пропустил 6 голов. 

Не пропустите: Бойко останется в "Бешикташе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов