Экс-вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом ноги

В благотворительном товарищеском матче встретились команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле.

Один из мячей в этой встрече забил бывший вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман, который отличился голом протезом ноги.

Видео: Вратарь забивает искусственной ногой.

Jackson Follman, sobreviviente del accidente del Chapecoense, volvió a jugar al fútbol en una partido a beneficio y convirtió un gol ¿La asistencia? De Alan Ruschel. Hermoso momento ❤️⚽️ pic.twitter.com/ScK7KgcK7y — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 24 декабря 2017 г.

Напомним, что в прошлом году Фолман вместе с "Шапекоэнсе" попал в авиакатастрофу и стал одним из трех выживших футболистов. В результате этого падения самолета голкипер потерял ногу.

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