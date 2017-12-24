Экс-вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом ноги

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Экс-вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом ноги

В благотворительном товарищеском матче встретились команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле

Один из мячей в этой встрече забил бывший вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман, который отличился голом протезом ноги.

Видео: Вратарь забивает искусственной ногой.

Напомним, что в прошлом году Фолман вместе с "Шапекоэнсе" попал в авиакатастрофу и стал одним из трех выживших футболистов. В результате этого падения самолета голкипер потерял ногу.

Не пропустите: Отличный проход с голевой передачей от хавбека "Аякса" Нереса. | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

молодец,не сдается )))))))))))))))))

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