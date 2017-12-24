Экс-вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом ноги
В благотворительном товарищеском матче встретились команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и главного тренера "Коринтианса" Фабио Карилле.
Один из мячей в этой встрече забил бывший вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман, который отличился голом протезом ноги.
Видео: Вратарь забивает искусственной ногой.
Jackson Follman, sobreviviente del accidente del Chapecoense, volvió a jugar al fútbol en una partido a beneficio y convirtió un gol ¿La asistencia? De Alan Ruschel. Hermoso momento ❤️⚽️ pic.twitter.com/ScK7KgcK7y— Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 24 декабря 2017 г.
Напомним, что в прошлом году Фолман вместе с "Шапекоэнсе" попал в авиакатастрофу и стал одним из трех выживших футболистов. В результате этого падения самолета голкипер потерял ногу.
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