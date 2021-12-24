Экс-вратарь "Спартака" Хомич: "Я Дзюбу подсрачниками гонял за длинный язык"

Фото твиттер "Зенита"

Бывший голкипер московского "Спартака" Дмитрий Хомич вспомнил о совместной работе с форвардом Артёмом Дзюбой, который является воспитанником "красно-белых".

"Каким запомнил молодого Дзюбу? Никаким. Он боялся всего. Интересно, кто раскрыл его, в "Спартаке" он молчал. Гнилой ли он человек? Ну, я его в "Спартаке" закрывал, подсрачниками гонял за длинный язык.

Артём тогда не на того нарвался. Я ему: "Рот прикрой, молчи" - "Да-да-да" - "Хорошо. Подождём, когда тренировка закончится". Потом зашёл в его номер, взял за горло и сказал: "Ещё раз что-то скажешь... Смотри у меня" - "Всё, понял". Тема закрылась", - рассказал Хомич.

Дзюба выступал за "Спартак" до 2015 года, после чего на правах свободного агента ушёл в питерский "Зенит".

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