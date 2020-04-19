Экс-вратарь "Спартака": "Каррера заслуживал остаться в команде"

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Экс-вратарь "Спартака": "Каррера заслуживал остаться в команде"
Бывший вратарь московского "Спартака" Стипе Плетикоса заявил, что руководству "красно-белых" не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера клуба.

"Жаль, что после той первой за 16 лет победы команда не стала сильнее - ни игроки, ни менеджеры, ни администрация. Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслуживал остаться в "Спартаке", вокруг него надо было строить более сильную команду", - приводят слова Плетикосы российские СМИ.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал победителем Российской Премьер-Лиги и Суперкубка России.

С декабря 2019 года итальянский специалист тренирует греческий АЕК.

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