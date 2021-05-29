Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин интересен клубу РПЛ

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Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин интересен клубу РПЛ

Фото инстаграм Антона Митрюшкина

Воспитанник московского "Спартака" Антон Митрюшкин привлёк внимание "Нижнего Новгорода", сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, дебютант РПЛ может пригласить на сбор 25-летнего стража ворот, который является свободным агентом.

Голкипер в начале текущей недели покинул "Фортуну" из Дюссельдорфа в связи с истечением срока контракта.

До переезда в Германию Митрюшкин на протяжении 4,5 сезонов выступал за швейцарский "Сьон".

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